طلب إحاطة يتهم محافظ الغربية بإهدار المال العام بالمحلة

تقدم أحمد بلال عضو مجلس النواب، عن المحلة الكبرى، بطلب إحاطة إلى كل من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بشأن ما اعتبره النائب إهدارا للمال العام وتخريب الأماكن العامة والتسبب في حالة احتقان بين المواطنين في المحلة الكبرى.

وقال بلال، في طلب الإحاطة، إن المواطنين فوجئوا قبل العيد بأيام، بسكب رئاسة مدينة المحلة الكبرى، الزيت القذر على مقاعد كورنيش كفر حجازي وميدان الشون الذي كلفته الدولة أكثر من ٣٥ مليون جنيه، وذلك لمنعهم من الجلوس عليه، مما تسبب في حالة من الغضب والاحتقان بين المواطنين في المدينة لشعورهم بالإهانة.

وطالب النائب بمناقشة طلب الإحاطة في لجنة الإدارة المحلية لمعرفة أسباب تصرف محافظ الغربية الذي يعد تخريبا للمنشآت العامة وسبب في زيادة غضب المواطنين.