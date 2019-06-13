قالت مصادر مطلعة إن شركة الطاقة اليونانية " إنيرجيان أويل أند جاز"، التي باعت أسهمها في بورصة لندن الأسبوع الماضي، قدمت عرضًا لشراء أنشطة النفط والغاز التابعة لفرع شركة الطاقة الفرنسية "إلكتريسيت دو فرانس" (إي.دي.إف) في إيطاليا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن الشركة اليونانية قدمت عرضًا نهائيًا لشراء أنشطة التنقيب وإنتاج النفط والغاز لشركة "إيديسون" التابعة للشركة الفرنسية، في حين سحبت الشركات الأخرى عروضها لشراء هذه الأصول.

كانت هذه الأصول قد جذبت في وقت سابق اهتمام عدة مشترين محتملين منهم "نيبتون إنيرجي" و"أبيكس إنترناشيونال إنيرجي".

وبحسب بلومبرج، فإن هذه الصفقة هي الأولى بالنسبة للشركة اليونانية منذ طرح أسهمها في بورصة لندن وستساعدها في التوسع في دول أخرى منها إيطاليا ومصر. في الوقت نفسه فإن "إي.دي.إف" تسعى إلى جمع ما يصل إلى ملياري دولار من خلال بيع هذه الأصول، في إطار مساعيها لتمويل مشروعاتها في مجال الطاقة النووية والطاقة المتجددة.

كانت شركة "إيديسون" قد عقدت صفقات استحواذ لتوسيع أنشطتها في مجال تجارة التجزئة في قطاع الطاقة ومنها 195 مليون يورو (220 مليون دولار) لشراء "جاز ناتشورال فينديتا إيطاليا" لبيع الغاز الطبيعي بالتجزئة في جنوب إيطاليا.

كانت "إنيرجيان" قد جمعت 330 مليون جنيه إسترليني (418 مليون دولار) من خلال طرح أسهمها للاكتتاب العام في بورصة لندن في مارس من العام الماضي. وارتفع سعر سهم الشركة بنسبة 31% منذ بداية العام الحالي لتصل قيمتها السوقية إلى 3ر1 مليار جنيه إسترليني.