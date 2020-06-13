عقيلة صالح: الرئيس الجزائري تعهد بالسعي رفقة نظيريه المصري والتونسي بلم شمل الليبيين

قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح عيسى، اليوم السبت، إن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وعده بالسعي مع نظيريه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس التونسي قيس سعيد من أجل لم شمل الليبيين.

وأضاف رئيس مجلس النواب الليبي في تصريح صحفي له عقب اللقاء الذي جمعه بالرئيس الجزائري، في العاصمة الجزائر: "نزور الجزائر بناء لدعوة الرئيس تبون، لمناقشة كيفية حل الأزمة الليبية، ويتمسك الرئيس تبون بجمع الفرقاء في ليبيا على طاولة الحوار والوصول إلى حل وفقا لمحركات قمة برلين".

من جهته، جدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، موقف بلاده الداعي للحوار بين الأشقاء الليبيين للوصول لحل سياسي، "باعتباره الحل الوحيد الذي يضمن سيادة ليبيا".