الصين: نحتفظ بحق اللجوء لمنظمة التجارة العالمية على خلفية تهديدات الاتحاد الأوروبي

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هددت الصين الاتحاد الأوروبي باللجوء لمنظمة التجارة العالمية بسبب الرسوم المرتفعة التي يدرس فرضها على السيارات الكهربائية الصينية.

وقال هي يادونج المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية اليوم الخميس " الصين تحتفظ بحق التقدم بشكوى لدى منظمة التجارةالعالمية، وسوف تتخذ جميع الإجراءات الضرورية للدفاع بقوة عن الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية".

وأضاف أن رسوم الاتحاد الأوروبي لن " تعرقل فقط التعاون المتبادل المثمر" في مجال السيارات الكهربائية، ولكنها سوف تضر أيضا بقطاع السيارات العالمية وسلاسل الامداد.

وأوضح أن التوجه الأوروبي يمثل " إجراء حمائيا واضحا" ويمكن أن ينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية.

وكانت المفوضية الأوروبية قد هددت أمس الأربعاء بفرض رسوم على واردات السيارات الكهربائية تصل إلى 1ر38% بعدما توصل تحقيق لدليل على حصول الشركات على تعزيز غير قانوني من خلال الدعم.