الصين: نحتفظ بحق اللجوء لمنظمة التجارة العالمية على خلفية تهديدات الاتحاد الأوروبي

هددت الصين الاتحاد الأوروبي باللجوء لمنظمة التجارة العالمية بسبب الرسوم المرتفعة التي يدرس فرضها على السيارات الكهربائية الصينية.
وقال هي يادونج المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية اليوم الخميس " الصين تحتفظ بحق التقدم بشكوى لدى منظمة التجارةالعالمية، وسوف تتخذ جميع الإجراءات الضرورية للدفاع بقوة عن الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية".
وأضاف أن رسوم الاتحاد الأوروبي لن " تعرقل فقط التعاون المتبادل المثمر" في مجال السيارات الكهربائية، ولكنها سوف تضر أيضا بقطاع السيارات العالمية وسلاسل الامداد.
وأوضح أن التوجه الأوروبي يمثل " إجراء حمائيا واضحا" ويمكن أن ينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية.
وكانت المفوضية الأوروبية قد هددت أمس الأربعاء بفرض رسوم على واردات السيارات الكهربائية تصل إلى 1ر38% بعدما توصل تحقيق لدليل على حصول الشركات على تعزيز غير قانوني من خلال الدعم.