بن غفير مهاجما نتنياهو: مئات الصواريخ من حزب الله لا يتم الرد عليها بعمليات جراحية



هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، أمس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث اتهمه بعدم الرد على صواريخ "حزب الله" اللبناني.

وقال بن غفير، في منشور له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" إنه "لا يمكن معالجة مئات الصواريخ، التي يطلقها حزب الله اللبناني، على شمال البلاد عن طريق عمليات جراحية"، وفقا لوكالة سما الإخبارية.

وطالب الوزير الإسرائيلي، نتنياهو بعدم الاختباء وراء كل من بيني جانتس، وجادي آيزنكوت، عضوا مجلس الحرب الإسرائيلي (الكابينيت) على قطاع غزة، اللذان أعلنا استقالتهما من منصبهما.

وتابع بن غفير: "الليلة يعقد نتنياهو مرة أخرى مشاورات أمنية مئات الصواريخ من لبنان لا يتم الرد عليها.. ولا شك أن ممارسة رئيس الوزراء الفاحشة باستبعادي من المناقشات الأمنية "أثبتت صحتها" في أحداث الأيام السبعة في أكتوبر.

ومضى قائلا: "نتنياهو انتهت الأعذار.. أنت رئيس الوزراء، ولا يمكنك حتى الاختباء خلف جانتس وآيزنكوت بعد الآن".

وفي وقت سابق أمس، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن حزب الله أطلق 215 صاروخا وطائرة مسيرة تجاه شمال البلاد، ردا على اغتيال القيادي البارز لديه طالب سامي عبد الله، بغارة جوية على بلدة جْوَيّا جنوب لبنان، مساء الثلاثاء.