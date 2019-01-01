 المؤشر نيكي يرتفع 1.35% في بداية التعامل بطوكيو - بوابة الشروق
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المؤشر نيكي يرتفع 1.35% في بداية التعامل بطوكيو

شاشة إلكترونية تعرض متوسط المؤشر نيكي للأسهم اليابانية خارج مكتب للسمسرة في العاصمة طوكيو يوم 5 أغسطس 2019. تصوير: إيسي كاتو - رويترز.
شاشة إلكترونية تعرض متوسط المؤشر نيكي للأسهم اليابانية خارج مكتب للسمسرة في العاصمة طوكيو يوم 5 أغسطس 2019. تصوير: إيسي كاتو - رويترز.
طوكيو (رويترز)
نشر في: الإثنين 13 يوليه 2020 - 2:34 ص | آخر تحديث: الإثنين 13 يوليه 2020 - 2:34 ص

صعد المؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل ببورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الاثنين.

وارتفع نيكي 1.35 في المئة مسجلا 22591.81 نقطة، وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.43 في المئة إلى 1557.17 نقطة.

 


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