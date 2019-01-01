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صعد المؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل ببورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الاثنين.
وارتفع نيكي 1.35 في المئة مسجلا 22591.81 نقطة، وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.43 في المئة إلى 1557.17 نقطة.