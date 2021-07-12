 جماعة الحوثي تعلن مقتل 4 من ضباطها في معارك مع قوات الحكومة اليمنية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جماعة الحوثي تعلن مقتل 4 من ضباطها في معارك مع قوات الحكومة اليمنية

الحوثيين - ارشيفية
الحوثيين - ارشيفية
(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 13 يوليه 2021 - 12:43 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 13 يوليه 2021 - 12:43 ص

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية باليمن، اليوم الإثنين، مقتل أربعة من ضباطها في معارك مع قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

وأفادت وكالة الأنباء سبأ التابعة للحوثيين بأنه" تم اليوم في صنعاء تشييع الرائد أدهم فرحان التام، والرائد بشير محمد الحكمي، والملازم أول ياسر طالب القليسي، والملازم أول محمد عبدالله العبدي".

وأضافت الوكالة أن "الضباط الأربعة سقطوا وهم يدافعون عن السيادة الوطنية ضد تحالف العدوان، في إشارة إلى مواجهات مع القوات الحكومية المسنودة بالتحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية".

وخلال الفترة الأخيرة، دارت مواجهات مازالت مستمرة بين القوات الحكومية والحوثيين في عدة جبهات، خصوصا في محافظتي البيضاء ومأرب.

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