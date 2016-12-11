مصدر بالأهلي: الزمالك مهدد بغرامة 60 مليون جنيه في قضية نادي القرن

كشف مصدر مسؤول داخل الأهلي، حقيقة الأنباء التي ترددت حول حفظ القضية التي رفعها النادي، ضد لافتة نادي القرن التي قام برفعها نادي الزمالك على أسواره.

وقال المصدر: "قضية لافتة نادي القرن التي رفعها النادي الأهلي ضد نادي الزمالك بسبب تعدي الأخير على العلامة التجارية للنادي الأهلي لم يتم حفظها كما ردد البعض وكل ما تردد عن حفظها كلام عار تماماً من الصحة".

وأضاف: "القضية لا تزال منظوره أمام القضاء وتحمل رقم ٤٠١٦ لسنة ١٢ق استئناف اقتصادي، وبالتحديد أمام المحكمة الاقتصادية، وهناك جلسة محددة لنظرها بتاريخ ٧-٩-٢٠٢".

وأصبح نادي الزمالك مُهددًا بتوقيع عقوبة عليه من المحكمة الاقتصادية بين 50-60 مليون جنيه لصالح النادي الأهلي وقد حددت المحكمة الاقتصادية يوم 7 سبتمبر القادم للنظر في شكوى الأهلي ضد نادي الزمالك بإزالة اللافتة.

ورفض الأهلي في وقت سابق التنازل عن قضيته ضد الزمالك بشأن لقب نادي القرن الإفريقي، بالمحكمة الاقتصادية، واستخدم حقه للحفاظ على علامته التجارية الخاصة به، بعدما قام بتسجيلها منذ سنوات طويلة.