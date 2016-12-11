مصرع 7 أطفال في حادث انقلاب تروسيكل بالأقصر

لقي 7 أطفال مصرعهم بينهم 6 أشقاء إثر سقوط تروسيكل فى ترعة بقرية الرواجح بمدينة القرنة غرب الأقصر.



تلقي اللواء خالد عبد الحميد، مساعد وزير الداخلية، إخطارًا يفيد بسقوط تروسيكل في ترعة الرواجح في مدينة القرنة نتيجة السرعة الزائدة، مما أسفر عن مصرع 7 أطفال.



على الفور انتقلت القيادات الأمنية إلى محل الواقع، وتم الدفع بـ10 سيارات إسعاف وجرى نقل 7 جثامين أطفال إلى مشرحة مستشفى القرنة بالبر الغربي لمحافظة الأقصر، وفيها تم نقل سيدة إلى مستشفى أرمنت مصابه بحالة انهيار عصبي عقب نجاتها من الحادث.

وتبين من التحريات الأولية أن الأسرة استقلت توكتوك كانت عائدة من فرح متجه إلى نجع دنفيق مسقط رأسهم، كما تبين أن حصيلة الوفيات هم 6 أشقاء والسابع ابن عمهم، وجارى البحث عن ضحايا آخرين، وهم كل من (زكريا الحسن محمد، فاطمة الحسن محمد، سارة الحسن محمد، هاجر الحسن محمد، يوسف الحسن محمد، يوسف الراعى باهى، إبراهيم الحسن محمد)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.