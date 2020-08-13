شهود عيان على حادث غرق معدية البحيرة: الضحايا كانوا فى فرح وعددهم حوالى9

أكد محمد مدكور وسليمان أبو أحمد من شهود العيان على واقعة غرق معدية تقل سيارتين نقل بالرياح البحيرى امام قرية دمشلى بمركز كوم حمادة أن عدد المفقودين من الضحايا حوالى ٩ وكانوا جميعا عائدين من فرح وغالبا هم طباخ الفرح ومساعديه لان ادوات الطباخ ظهرت على متن السيارة الغارقة .

وأشاروا إلى أن الأهالى انقذوا ٣ اشخاص وتم نقلهم الى مستشفى المنوفية العام، كما أن قوات الانقاذ النهرى مازالت تبحث عن باقى المفقودين.

وشهد محيط ترعة الرياح البحيرى بقرية دمشلى بمركز كوم حمادة تواجد أمني مكثف مع تواجد سيارات الإسعاف لانتشال ضحايا غرق معدية تقل سيارتين نقل.

فيما تمكن أهالى قرية دمشلى بكوم حمادة من إنقاذ 3 مصابين فى حادث غرق معدية لنقل الأفراد والسيارات فى ترعة الرياح البحيرى بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، وكان على متنها سيارتين.

وأكد مصدر امنى مطلع ان المعلومات المبدئية تشير أن المعدية كان على متنها سيارتين أحدهما محملة بالسماد وبها 3 أفراد الذين تم انتشالهم أحياءًا ونقلهم إلى المستشفى، والسيارة الأخرى بها أدوات لطباخ ولا تتوفر أى معلومات بشأنها.