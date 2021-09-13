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الحكومة الماليزية والمعارضة توقعان اتفاقا للتعاون

كوالالمبور (د ب أ)
نشر في: الإثنين 13 سبتمبر 2021 - 12:19 م | آخر تحديث: الإثنين 13 سبتمبر 2021 - 12:19 م

من المقرر أن تقوم الحكومة الماليزية وتحالف المعارضة الرئيسي في البلاد، اليوم الاثنين، بتوقيع اتفاق يهدف إلى تحقيق الاستقرار السياسي في الدولة التي شهدت تعيين ثلاثة رؤساء للحكومة خلال 18 شهرا، في خطوة قد تساعد أيضا رئيس الوزراء، إسماعيل صبري يعقوب، في أي تصويت على الثقة.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الاثنين، أن التعاون بين الحكومة والمعارضة سيسمح للنواب بالتركيز على الجهود المبذولة من أجل السيطرة على تفشي وباء كورونا، وإنعاش الاقتصاد، بحسب بيان صدر عن الجانبين في وقت متأخر من مساء أمس الأحد.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عما سيتضمنه الاتفاق من أجل الشفافية.

ومن جانبه، قال وونج تشين هوات، أستاذ العلوم السياسية في "مركز جيفري ساكس للتنمية المستدامة" في "جامعة صن واي" بماليزيا، إن الاتفاق يعد أول اتفاقية للثقة والإمداد في ماليزيا على المستوى الاتحادي.

 


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