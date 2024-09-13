تأجيل محاكمة المتهمين في وفاة مارادونا

أرجأت محكمة أرجنتينية إلى مارس 2025، المحاكمة الجنائية التي طال انتظارها لسبعة من الطاقم الطبي، المؤلف من ثمانية أشخاص، والمتهمين بالإهمال في وفاة أسطورة كرة القدم، دييجو أرماندو مارادونا.

وكان من المقرر أن تبدأ المحاكمة الشهر المقبل، بعد تأجيل سابق في مايو، لكنها تأجلت مرة جديدة إلى 11 مارس.

وتوفي مارادونا، الذي قاد الأرجنتين للفوز بمونديال المكسيك 1986، في نوفمبر 2020 عن 60 عاما، أثناء تعافيه من جراحة في المخ بسبب جلطة دموية، بعد عقود من مكافحة إدمان الكوكايين والكحول.

وفي عام 2023، قالت محكمة استئناف أرجنتينية إن جراح الأعصاب ليوبولدو لوك، والطبيبة النفسية أجوستينا كوساتشوف، وستة آخرين، بما في ذلك الممرضات، سيحاكمون في هذه القضية، ورفضت الاستئناف.

وطلبت إحدى الممرضات، وتدعى جيزيلا داهيانا مدريد، محاكمتها أمام هيئة محلفين منفصلة.. وستستمر محاكمتها كما هو مخطط لها، في الثاني من أكتوبر المقبل.

واتهم ممثلو الادعاء الطاقم الطبي بتقديم علاج منزلي "متهور" و"ناقص" لمارادونا، في حين خلصت لجنة من 20 خبيرا طبيا، شكلها المدعي العام الأرجنتيني في عام 2021، إلى أن نجم نابولي السابق كان يملك فرصة أفضل للبقاء على قيد الحياة، مع العلاج المناسب في منشأة طبية مناسبة.

ويواجه أعضاء الطاقم الطبي خطر السجن، لمدد تتراوح بين 8 و25 عاما.