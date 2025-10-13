انطلاق قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة إلى شلاتين وأبو رماد وحلايب بالبحر الأحمر

انطلقت صباح اليوم فعاليات قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة إلى مدن شلاتين وأبو رماد وحلايب بمحافظة البحر الأحمر، برعاية اللواء أ.ح عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وأ.د محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، وأ.د غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والتى ينظمها قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس، بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر، والمنطقة الجنوبية العسكرية، وجمعية الهلال الأحمر المصري والتى تستمر حتى ١٦ من أكتوبر الجارى.

وشهدت فعاليات اليوم الأول توافد أهالي مركز شلاتين على عيادات القافلة المتنوعة، التي تضم تخصصات: الباطنة، الأطفال، النساء والتوليد، الأنف والأذن والحنجرة، العظام، الرمد، القلب، الجلدية، الأسنان، المخ والأعصاب، والجراحة، بالإضافة إلى وحدة التحاليل والأشعة وصيدلية القافلة التي تقدم خدماتها الدوائية بالمجان.

كما شملت الفعاليات تنظيم عدد من المحاضرات التوعوية لطلاب المدارس بمختلف المراحل التعليمية، تناولت موضوعات صحية وتثقيفية متنوعة.

وأكدت الدكتورة غادة فاروق أن جامعة عين شمس تحرص على المشاركة الفاعلة في مختلف المبادرات المجتمعية، خاصة المبادرات الرئاسية، انطلاقًا من دورها الوطني في خدمة المجتمع، مشيرة إلى أن القوافل التنموية الشاملة تأتي في مقدمة الأنشطة التي تستهدف دعم المناطق الأكثر احتياجًا، من خلال تقديم خدمات طبية وتوعوية وتنموية متكاملة.

وأوضحت أن فعاليات القافلة تم تنظيمها بما يتناسب مع احتياجات أهالي المناطق المستهدفة، وبمشاركة عدد من كليات الجامعة في مختلف التخصصات.

وتأتي القافلة تحت إشراف أ.د هالة سمير سويد وكيل كلية الطب لشؤون المجتمع والبيئة، وأ.د طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وبالتنسيق مع اللواء حسام الشربيني أمين الجامعة المساعد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.