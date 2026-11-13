كوانتوم سيستمز الألمانية المصنعة للمسيرات تتعرض لهجوم سيبراني

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أعلنت شركة "كوانتوم سيستمز" الألمانية المصنعة للمسيرات يوم الخميس أنها تعرضت لهجوم سيبراني في أواخر أكتوبر .

وقالت الشركة، التي يقع مقرها بالقرب من ميونخ، إن تحقيقاً داخلياً كشف عن هجوم سيبراني نشط من قبل "جهات معادية".

وأضافت في بيان: "تم احتواء التهديد بفضل الاستجابة السريعة لفرق تكنولوجيا المعلومات والأمن لدينا، بالتعاون الوثيق والشفاف مع السلطات".

وأكدت الشركة أنه لا يوجد أي خطر على المستخدمين النهائيين والمشغلين عند تشغيل الأنظمة غير المأهولة التابعة لـ "كوانتوم سيستمز".

وأضافت: "يجري التحقيق في الحادث بالتعاون مع السلطات الحكومية وخبراء الأمن السيبراني المحترفين من داخل الشركة وخارجها".

وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز"، أفادت في تقرير لها بأن القوات المسلحة الألمانية سحبت مسيرات الشركة من الخدمة كإجراء احترازي، في حين امتنعت وزارة الدفاع عن التعليق.

وتستخدم القوات المسلحة الأوكرانية مسيرات "كوانتوم" في حربها الدفاعية ضد روسيا، من بين أمور أخرى.

وقالت الشركة: "يتم استهداف الشركات التي تقف في طليعة دعم أوكرانيا تحديدًا لأن عملنا ذو أهمية حاسمة لأمن عملائنا".

وأضافت "وإدراكًا لهذه المسؤولية، وضعت شركة كوانتوم سيستمز خططًا للتخفيف من المخاطر وتسعى جاهدةً إلى الوفاء بأعلى معايير أمن البيانات والنظم".