الحسيني مطالبا بسحب الثقة زايد: الناس بتموت في مستشفى بولاق

النائب خلال عرض الاستجواب: الناس بتموت عندنا رئيس يجري في كل مكان وبعض الوزراء «مكبرة دماغها»

طالب النائب محمد الحسيني عضو مجلس النواب بسحيب الثقة من وزيرة الصحة بعد عرض الاستجواب الذي تقدم به ضد الوزيرة بسبب تردي أحوال مستشفى بولاق الدكرور العام.

واستعرض الحسيني صورا تعكس أوضاع المستشفى من وجود نفايات خطرة وقمامة وكلاب وصرف صحي في أرجاء المستشفى.

ووجه الحسيني الشكر لرئيس المجلس النواب وهيئة مكتب المجلس لإدراج الاستجواب الأول في الفصل التشريعي الحالي، قائلا: "أقول إحنا المناطق الشعبية الغلابة اللي ماحدش بص علينا في المقابل رئيس دولة بيجري في كل حتة في الوطن، كتر خيرك".

وتابع: "في مهام أخرى للحكومة أنا راجل مش أكاديمي بتكلم ببساطة بسأل كل نائب ممثل للشعب ربنا هيحاسبك"، مستطردا: "أقول للوزيرة مافيش خلاف شخصي معك ولا أي حد في الحكومة، نحن نتعاون مع بعض لصالح الوطن والمواطن، إديني أمارة للكلام ده بقى لك سنة ونص متولية وزراة الصحة".

وأكد حضوره وتواجده على مدار أدوار الانعقاد السابقة، قائلا: "4 سنين حضوري 100% وباجي بالمواصلات، أول واحد يصل البرلمان وآخر واحد يمشي، عندنا نموذج رئيس دولة بيجري وبعض الوزراء مكبرة دماغها".

ووجه الحسيني حديثه لزملاءه النواب قائلا: "أنت وضميرك بقى ولا بتلعب سياسة مع مين؟" وهو الحديث الذي أثار غضب عدد من النواب، وتدخل رئيس البرلمان علي عبد العال قائلا: "يجب أن يكون الحديث في موضوع الاستجواب، يجب عدم توجيه أي عبارات خارجة عن الاستجواب أو عبارات مخالفة للدستور والقانون، أي عبارات جارحة تحمل سب أو قذف، وأحذف أي عبارة خرجت فيها عن موضوع الاستجواب"، وطالب عبد العال الحسيني بتلاوة الوقائع التي يتضمنها الاستجواب.

واستعرض الحسيني الخطوات التي اتخذها لمحاولة حل مشكلة مستشفى بولاق العام عبر أدوار الانعقاد الماضية من خلال البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة، وقال: "خاطبت الوزيرة عن طريق رئيس المجلس ومجلس الوزراء ماجاش رد، قدمت طلب إحاطة في 2018 قلت أرجو إن سيادتك تعملي زيارة للمستشفى".

وتابع: "المصاعد متعطلة المواطن غلبان عايز يطلع الرعاية يطلع على السلم وينزل على السلم، أقولك بيموتوا على السلم"، مضيفا: "مافيش دكتور جوه الرعاية يطلع متوفي ويدخل حالة جديدة، الكلام ده موجود على الأرض في كل مستشفيات مصر إلا من رحم ربي".

وكرر الحسيني حديثه عن عدم الرد على الخطابات المرسلة للوزيرة من قبله عن طريق رئيس البرلمان، وقال "بعد إدراج الاستجواب خاطبنا الوزيرة حسب نص اللائحة للحصول على بيانات"، لافتا إلى توقيع الطلب من رئيس المجلس، وقال "مافيش رد عملت استعجال مافيش رد هل هذا يليق؟".

وتابع الحسيني: "بمجرد معرفة الوزيرة بموضوع الاستجواب لقيت مصر كلها في المستشفى"، ووجه عبد العال بحذف هذه العبارة من المضطبة، فاستكمل النائب موضحا إسناد الوزيرة مبلغ 150 مليون جنيه عقب إدراج الاستجواب في جدول أعمال المجلس لتطوير المستشفى.

وقال الحسيني: "أحمل الوزيرة المسئولية عن صحة الناس الغلابة"، مضيفا "أقول للوزيرة إحنا غلابة خالص، الغلبان مش اللي بيشحت الغلبان اللي ما بيخدش خدمة حقيقية أنا جاي من منطقة شعبية عارف بقول ايه علشان كده"، ووجه حديثه للنواب قائلا "كل ده معمول حسابه"، فيما جدد عبد العال طلبه بتلاوة الوقائع، وقال "اتل وقائع محددة، استجواب يعني اتهام بوقائع محددة".

فعقب الحسيني: "عندي عجز شديد في الأطباء والممرضين، ونقص في الأجهزة والمستلزمات الطبية، مباني معطلة في المستشفى، مشكلة نظافة يوجد صرف صحي أمام وحدة الغسيل الكلوي، ولا توجد وحدة حريق".

وقال: "المرضى لا يجدوا علاج في كل مستشفيات مصر أحمل الوزيرة المسئولية، لو سألتني بضمير وطني أتقدم بطلب سحب الثقة من الوزيرة، من الذي عرضته هل يقبل الوضع ده داخل مستشفى حكومي؟".