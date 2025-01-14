فرونتكس: عام 2024 شهد تراجعا كبيرا في عمليات العبور غير القانونية لحدود الاتحاد الأوروبي

قالت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، في وارسو اليوم الثلاثاء، إن هناك نحو 239 ألف شخص حاولوا دخول الاتحاد الأوروبي بصورة غير نظامية في العام الماضي، بانخفاض نسبته 38% عن عام 2023.

ويشار إلى أن الرقم هو الأدنى منذ عام 2021، عندما تم تقييد حركة الهجرة بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.

ويستشهد التقرير السنوي لوكالة فرونتكس التابعة للاتحاد الأوروبي، بأحد الأسباب الرئيسية لهذا الاتجاه الهبوطي.

وجاء في التقرير إنه "رغم ضغوط الهجرة المستمرة، فقد قلل التعاون المكثف بين دول الاتحاد الأوروبي والشركاء في وجه شبكات التهريب، عمليات العبور على الحدود الخارجية لأوروبا، بشكل كبير".

وانخفض عدد عمليات الدخول غير المصرح بها عبر غرب البلقان بنسبة 78%، فيما يمثل أكبر انخفاض في جميع أنحاء مناطق الاتحاد الأوروبي