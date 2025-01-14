نتنياهو: الإعلان عن صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة خلال أيام أو ساعات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن الإعلان عن الصفقة المحتملة مع حركة حماس لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة "مسألة أيام أو ساعات".

جاء ذلك خلال لقاء نتنياهو بعائلات محتجزين إسرائيليين بغزة، وفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، بينها القناة 12 وصحيفة "يديعوت أحرونوت".

ورغم رفضه مقترحات سابقة، ادعى نتنياهو استعداده لوقف إطلاق نار "طويل الأمد" في غزة شرط إعادة جميع المحتجزين الإسرائيليين في القطاع.

ومناورا كعادته بعد كل اقتراح، قال نتنياهو إن الإعلان عن الصفقة المحتملة "مسألة أيام أو ساعات، ونحن ننتظر رد حماس، وبعد ذلك يمكننا أن نبدأ على الفور".

بينما قالت الحركة في وقت سابق اليوم، إن الاتفاق المحتمل وصل إلى "مراحله النهائية".

ورغم ذلك، ادعى نتنياهو أن "حماس لم ترد حتى الآن، وكل ما يدور في الساحة مجرد تكهنات، وبمجرد دخول الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب للبيت الأبيض في 20 يناير الجاري، ستتغير قواعد اللعبة بشكل جذري".

ومن المقرر أن يعقد نتنياهو، بوقت لاحق الليلة، مشاورات أمنية "عاجلة" بشأن الصفقة المرتقبة وفق القناة 12.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن متحدث وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في مؤتمر صحفي، أن المفاوضات وصلت مرحلة "التفاصيل النهائية"، مؤكدا أنها بلغت "أقرب نقطة" لإعلان اتفاق.

فيما كشفت مصادر فلسطينية لوكالة لأناضول أن الاتفاق "شبه جاهز وتوقيعه قد يكون قبل الجمعة".

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 156 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.