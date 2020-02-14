أعلن حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، خلال الاجتماع، انطلاق نشرة التاسعة قريباً بعد تطويرها في الشكل والمحتوى من خلال أبناء الوطنية للإعلام.

وقال خلال اجتماعه، مساء أمس الخميس، بأعضاء مجلس الهيئة، إنه سيتم بث نشرة التاسعة في نفس موعد من خلال ستديو 10 الذي تم تجهيزه وتزويده بأحدث التقنيات، حيث تم على مدار الفترة الماضية العمل على تطوير الشكل والمحتوى بنشرة التاسعة وتوفير المزيد من الدعم الفني والتقني لإظهار إبداعات وتميز أبناء الوطنية للإعلام، وأيضاً توفير المزيد من الحرية المسئولة بما يواكب الأحداث السريعة والمتلاحقة ويحقق المنافسة.

وأوضح زين أن هذا التطوير يعد إضافة جديدة لنشرة التاسعة التى نعتز بها جميعاً ونحافظ على خصوصيتها، فهى أحد أهم أدوات الإعلام الوطني ويتابعها الملايين لما تتمتع به من مهنية ومصداقية فى تغطية كافة المستجدات والأحداث المتلاحقة سواء محلية أو إقليمية أو دولية، والعمل على تفعيل دورها على نحو يزيد من الوعى وتنوير العقول للتصدى للشائعات والأكاذيب وإبراز ما تحقق على أرض الواقع من إنجازات وتنمية بمصر فى جميع المجالات.

وفيما يتعلق بالقناة الفضائية المصرية، شدد رئيس الهيئة الوطنية للاعلام على أنه لن يضار أي من الزملاء العاملين بها بأي شكل من الأشكال، وأنه طلب من رئيس قطاع التليفزيون تلقي مقترحات العاملين بأفكار برامجية جديدة لتطوير القناة شكلا ومضمونا وتفعيل دورها لإبراز صورة مصر الحضارية في الخارج وتعريفهم بحقيقة ما يجري بها من تنمية حقيقية وشاملة، حيث تم توفير جميع الإمكانيات وتجهيز الاستديوهات بأحدث التقنيات الحديثة.