أعرب الفنان فاروق فلوكس، عن سعادته لتكريمه من قبل وزارة الثقافة، مشيرًا إلى أن جميع الجُمل الحوارية لا تكفي سعادته بهذا التكريم، وأنه لم يكن يتوقع هذا التكريم، إلا أنه تفاجئ به ومن الدهشة والفرحة بكى.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر فضائية «ON»، مساء اليوم الأحد، أنه لم يكن يتوقع هذا التكريم، وخاصةً أن التكريم حدث له بمفرده، قائلًا: « مكنتش متوقع تكريمي بهذا الشكل بمفردي، وبكيت أثناء التكريم، وقلت يا ربّ دا كتير عليا، الحمد لله قدرت اتكرم بعد مشوار فني بلغ 65 عامًا».

واستكمل، أنه بدأ عمله في الفن منذ أن كان طالبًا في كلية الهندسة، موجهًا الشكر إلى وزيرة الثقافة، بعد تكريمه في الوزارة.

وأضاف: «كل الشكر والتقدير ليها على الاهتمام والعطف الذي أولته لي، كنت سعيد أن فيه ناس في الدولة تقدر الفن ورجاله وده جميل على رأسي ورأس جيلي الذي تعب كثيرًا حتى يصل ويتبوأ مكانة ما، خاصة أن الجيل السابق لنا كان عمالقة مثل ستيفان روستي وزينات صدقي».

كانت كرمت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الفنان الكبير فاروق فلوكس تقديرًا لمسيرته الفنية المتميزة.

أكمل : "الجيل اللي بعدهم كانوا جايين من الجامعات القاهرة والإسكندرية مثل سمير غانم وعادل إمام وكثيرين وأنا جيلي عندما تعرفت بفؤاد المهندس كنت مع الضيف أحمد وأسامة عباس وحمزة الشيمي وفاطمة مظهر وكانوا جيل بالإضافة للفنان محمد الجداوي الذي كان أحد الستة الذين تمكنوا من إنشاء فكرة فرقة "رضا وحسن عفيفي"، مضيفا: "الجامعات خرجت فنانين كتير والأساتذة في هذه المرحلة كانوا يقدرون الفن جداً ويدركون أهمية تكوين المواهب لدى الطلاب".







