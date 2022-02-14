الدولار يحافظ على استقراره امام الجنيه المصري في بداية التعاملات اليومية

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حافظ الدولار على استقراره أمام الجنيه المصري بداية التعاملات اليومية الاثنين، وذلك للشهر الخامس على التوالي، في معظم البنوك العاملة في مصر، حيث اتسم سعر الدولار بالهدوء والاستقرار، رغم تقلبات سعر الصرف في معظم دول العالم، وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذها البنك المركزى وبدعم من القيادة السياسية والتي أدت إلى استقرار اقتصادي وسياسي، مما شجع على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.

وتداولت البنوك في مصر، أسعار الدولار بين نطاق 15.64 إلى 15.68 جنيه للشراء و 15.74 إلى 15.76 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار اليوم أعلى مستوى للشراء فى البنك الاهلي الكويتي وبنك الاستثمار العربي ومصرف ابوظبي الاسلامي عند مستوى 15.68، و15.76جنيه للبيع.

وفي أكبر بنكين حكوميين مصريين من حيث حجم الأصول والتعاملات، البنك الأهلى المصرى وبنك مصر- استقر سعرالدولار ليسجل 15.64جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي وكريدي أجريكول واتش اس بي سي وبلوم مصر، ليسجل 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وفي مصرف ابوظبي الاسلامي، والمصرف العربي الدولي بلغ سعر الدولار للشراء 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى أمام الدولار، 15.66 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات الاجنبيه الرئيسية الأخرى، وفى البنوك المصرية، استقرت العملة الأوروبية اليوم في الشراء، وتراجع 10 قروش في البيع.

ففي بنكي مصر والأهلي، سجل 17.72 جنيه للشراء وسجل 17.89 جنيه للبيع.

وفي البنك التجارى الدولي، تراجع اليورو قرشين ليسجل 17.85 جنيه للشراء، 17.91 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزى، يبلغ متوسطات أسعار السوق بالجنيه المصرى أمام اليورو، 17.77 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع.

وتباين سعر الجنيه الإسترليني اليوم خلال عملية الشراء والبيع.

ففى بنك مصر والأهلي، ارتفع سعر الإسترليني 3 قروش ليسجل 21.16 جنيه للشراء، وتراجع 6 قروش ليسجل 21.36 جنيه للبيع.

وارتفع سعرالجنيه الاسترليني في البنك التجارى الدولي واحد قرش ليسجل 21.19 جنيه للشراء، و6 قروش في البيع ليسجل 21.38 جنيه.

وطبقا للبنك المركزى، يبلغ متوسطات اسعار السوق بالجنيه المصرى أمام الجنيه الاسترليني، 21.23 جنيه للشراء، 21.37 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات العربية، بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلى وبنك مصر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

ويعتبر ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر سببا قويا لإستقرار سوق النقد وسعر الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية.