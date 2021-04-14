السعودية: 18 مسارا للطواف حول الكعبة و4 للاستخدام وقت الحاجة

خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 18 مساراً لخدمة الطائفين والمعتمرين، ووضعت ملصقات مسارات الطواف وملصقات التباعد الجسدي في كامل صحن المطاف، البالغ عددها 14 مساراً، إضافة إلى 4 مسارات مضافة إلى مطاف الدور الأول تستخدم وقت الحاجة.

كما خُصصت مصليات لسنة الطواف تتسع لنحو 2000 مصلٍ، بتخصيص موقع ببدروم صحن المطاف، يكفي لنحو 500 مصلٍ بجانب سلم باب الفتح، إضافة إلى مصلى بالدور الأول يكفي لنحو 1500 مصلٍ، كما رُكبت مسارات التباعد الجسدي على المداخل بالساحات الخارجية وعامة مرافق المسجد الحرام.

وأوضح مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج المهندس أسامة الحجيلي في تصريحات له نشرتها صحيفة"عكاظ أونلاين" اليوم الأربعاء أن الرئاسة "جهزت خطة متكاملة لذلك أُعدّتْ مسبقاً؛ للحفاظ على سلامة المعتمرين والزوار في ظل هذه الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا".

وكانت السلطات السعودية أعلنت الأسبوع الماضي تصاريح أداء مناسك العمرة والصلاة في المسجد الحرام في مكة المكرمة خلال شهر رمضان ستمنح فقط للأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأشارت إلى أن التصاريح ستُمنح لكل شخص "محصّن حاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا، أو محصّن أمضى 14 يوما بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو محصن متعاف من الإصابة".