قال الكاتب عبدالرحيم كمال، إن عرض مسلسلي «نجيب زاهي زركش» و«القاهرة كابول» في نفس التوقيت برمضان الجاري جاء بالصدفة البحتة، ذاكرًا أن القاهرة كابول كان مقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني الماضي، إلا أنه تأجل نظرًا لظروف كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساءdmc» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الثلاثاء، أن مسلسل «نجيب زاهي زركش» التعاون الخامس بينه وبين الفنان يحيى الفخراني، والرابع مع المخرج شادي الفخراني، مشيرًا إلى ما يربطهم من تفاهم عالي.

وذكر أن قصة المسلسل فيها خفة وكوميديا، وأخذت وقتًا معقولًا في الكتابة، مضيفًا أن مسلسل «القاهرة كابول» استغرق وقتًا طويلًا في كتابته لأنه يحمل شقًا سياسيًا واجتماعيًا.

وأوضح أن رسالة مسلسل «نجيب زاهي زركش» واضحة من الحلقة الأولى ولتبرز تدريجيًا على مدار الحلقات، لافتًا إلى أن مسلسل «القاهرة كابول» يناقش قضية تهم المصريين.

وتابع: «القاهرة كابول يناقش قضية أنا احترت فيها قبل أن أجرؤ وأمد يدي للكتابة فيها، وهي كيف صار هناك إرهاب؟، إزاي وإحنا الأصل بتاعنا أطيب من كدا وتكوينا الديني والاجتماعي وسطي، فكان نفسي أقدم عمل يناقش القضية براحة وبالعقل، وأتمنى تعجب الجمهور لأنها قضية أرقته وعانينا منها كثيرًا».

