 أشعة لاكرم توفيق باحد مستشفيات الإسكندرية - بوابة الشروق
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أشعة لاكرم توفيق باحد مستشفيات الإسكندرية

عمرو فهمي
نشر في: الأربعاء 14 أبريل 2021 - 11:28 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 أبريل 2021 - 11:28 م

قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن التشخيص المبدئي لإصابة أكرم توفيق لاعب الفريق كدمة قوية في الذراع.

أضاف أن اللاعب توجه إلى أحد المستشفيات القريبة من استاد الإسكندرية قبل نهاية الشوط الأول مباشرة من أجل إجراء أشعة للاطمئنان على حالته وتشخيصها بدقة، واتخاذ الخطوات الطبية الخاصة بالعلاج.

يذكر أن الأهلي أنهى الشوط الأول أمام النصر متقدمًا بهدف نظيف، في المباراة التي تقام بين الفريقين على استاد الإسكندرية، في إطار منافسات دور الـ32 من منافسات كأس مصر.


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