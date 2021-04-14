مصرع طفل بعد سقوطه من شرفة منزله بالدقهلية

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لقي طفل مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر سقوطه من شرفة منزل أسرته في ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة ميت غمر من مستشفي ميت غمر العام بوصول الطفل محمود بهجت بهجت بركات. (3 سنوات)، جثة هامدة.

وبانتقال الضباط إلى مكان البلاغ والفحص وسؤال والده قال أنه أثناء لهو نجله بشرفة الشقة سكنهم بالطابق الثاني إختل توازنه وسقط أرضا بالشارع مما أدى إلى حدوث إصابته التي أودت بحياته، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

وورد تقرير مفتش الصحة للمتوفي يفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة كسر بقاع الجمجمة، ونزيف داخلي بالمخ، ولا توجد شبهة جنائية.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1349 إداري قسم ميت غمر، وجار العرض على النيابة العامة.