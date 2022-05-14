قيادي في البرلمان الألماني يدعو إلى تقديم ضمانات أمنية لفنلندا والسويد

اقترح رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني، ميشائيل روت، تقديم ضمانات أمنية من ألمانيا، وشركاء آخرين في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لفنلندا والسويد خلال الفترة التي يستغرقها انضمام الدولتين للحلف.

وقال السياسي المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاج"- تنشرها في عددها غدا الأحد- قبيل مشاورات وزراء خارجية الناتو في برلين اليوم السبت: "من المتوقع أن ترد روسيا بخطاب عدواني واستفزازات على طلب انضمام فنلندا والسويد (للحلف)، يجب أن تعلم فنلندا والسويد أن بإمكانهما الاعتماد على دعم ألمانيا".

وأضاف أن هذا ينبغي يجب أن يتم عبر عملية تصديق سريعة بقدر الإمكان، وضمانات أمنية طوعية يدعمها أكبر عدد ممكن من الشركاء داخل الناتو.

وكانت بريطانيا وعدت السويد وفنلندا بضمانات أمنية شاملة في ضوء الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا.

ويأمل روت أن يحذو وزراء خارجية الناتو حذوها.

وقال روت: "إذا رغبت الحكومة الفنلندية في ذلك، ينبغي أن يناقش شركاء الناتو أيضا إرسال قوات تابعة للحلف لتعزيز الجناح الشرقي المستقبلي"، مضيفا أن ألمانيا أيضا تتحمل مسؤولية في ذلك بصفتها واحدة من أكبر دول الناتو.