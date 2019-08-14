خبراء بنوك الاستثمار يرسمون خريطة الطريق للاقتصاد المصري بعد انتهاء «برنامج صندوق»

بالحصول على الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولى، الشهر الماضى، تكون مصر أنهت برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته لاقتراض 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، ولكن هل يجب أن تكتفى مصر بهذا القدر من الإصلاح، خاصة وأن البرنامج ساهم فى ضبط معظم المؤشرات المالية للموازنة؟

«الشروق» وجهت هذا السؤال إلى محللين فى 3 بنوك استثمار، وتمحورت الإجابات حول ضرورة استمرار مصر فى تطبيق إصلاحات هيكلية للاقتصاد، تستهدف زيادة الإيرادات الدولارية فى عدد من القطاعات مثل الصادرات، بحسب محلل المجموعة المالية هيرمس، ورفع إيرادات السياحة والعاملين فى الخارج بحسب محلل فاروس.

فيما أكد محلل سى أى كابيتال على أهمية إبرام اتفاق غير مالى جديد مع الصندوق، كما أعلن وزير المالية من قبل لزيادة ثقة المستثمر الأجنبى فى السوق المحلية، وفيما يلى الإجابات.

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