نتنياهو يتوجه بالشكر لسفير إسرائيل لدى واشنطن لدوره في اتفاقية تطبيع العلاقات مع الإمارات

توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالشكر إلى ‏سفير إسرائيل لدى واشنطن رون ديرمر، لجهوده في الاتفاقية الإماراتية الإسرائيلية لتطبيع العلاقات.

وأضاف عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات المصغرة «تويتر»، صباح اليوم الجمعة، أن «ديرمر عمل مع نظيره الإماراتي ومع البيت الأبيض ولعب دورا كبيرا في الجهود التي أدت إلى تحقيق اتفاقية السلام التاريخية مع الإمارات».

وتوصلت إسرائيل ودولة الإمارات العربية، إلى اتفاق تاريخي، بوساطة أميركية، لتطبيع العلاقات، وفقًا لما جاء في بيان مشترك.

وأعلن مسؤولون في البيت الأبيض «إتمام اتفاق للسلام في اتصال هاتفي، أمس الخميس، بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي عهد الإمارات الشيخ محمد بن زايد».

وقالوا إن «إسرائيل وافقت، في إطار الاتفاق، على تعليق بسط سيادتها على مناطق في الضفة الغربية كانت تدرس ضمها».

https://twitter.com/Israelipm_ar/status/1294201063759806464?s=08