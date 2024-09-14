قال المطرب حلمي عبد الباقي عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، إنَّ الشُهرة تغيَّرت حاليا عن العهد الماضي، لافتا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي ساعدت كثيرا على شهرة العديد من المطربين.

وأضاف خلال مقابلة مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» على قناة «صدى البلد»، أنهم لم يعيشوا عهد الحملات الإعلانية الممولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن ألوان الطرب اختلفت عن الفترات الماضية، متابعًا: «الشهرة كانت صعبة جدًا.. دلوقتي ممكن واحد يعمل أغنية وحشة ويتشهر بسرعة».

ورأى أن الجيل الحالي من المطربين محظوظ أكثر من جيله، متابعًا: «كنا نعمل بحب للغناء وليس من أجل الشُهرة، والأغنيات الخاصة بنا بعدت تماما عن الألفاظ غير اللائقة».