مدبولي يتابع حادث تصادم قطارين بالشرقية ويوجه بتقديم الرعاية الطبية للمصابين

قالت قناة إكسترا نيوز، في نبأ عاجل، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يتابع حادث تصادم قطارين بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وأضافت أن مدبولي وجه بسرعة تقديم الرعاية الطبية للمصابين في الحادث.

وقع منذ قليل من مساء اليوم السبت تصادم قطارين ببعضهما أمام الكوبري الجديد بمدينة الزقازيق، وهرعت 20 سيارة اسعاف لموقع البلاغ.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية بلاغا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم قطارين ببعضهما أمام الكوبري الجديد بمدينة الزقازيق، وهرع إلى موقع البلاغ 20 سيارة إسعاف.

في السياق، قال مراسل قناة إكسترا نيوز في الشرقية، إن حادث تصادم قطارين في الزقازيق أدى إلى حالة وفاة و18 إصابة في حصيلة أولية.

وأضاف في تغطية من موقع الحادث، مساء السبت، أنه تم الضحايا للمستشفيات، مشيرًا إلى انتشار رجال الأمن وسيارات الإسعاف في الموقع مع العمل على إعادة تسيير حركة القطارات.

وأشار إلى أن قوات الحماية المدنية وصلت على الفور، وعملت على إنقاذ الركاب من القطار الذي تأثر بشكل كبير من جراء الحادث.