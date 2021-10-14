أعلنت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالي للمغاربة، الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا بلغ 23 مليونا و139 ألفا و440 شخصا حتى اليوم الأربعاء.

وأفاد بيان للصحة المغربية بأن 33915 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كما أفاد البيان بأن 148136 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي متلقي الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس 20 مليونا و587 ألفا و49 شخصا.

كما بلغ متلقى الجرعة الثالثة من اللقاح 343 ألفا و55 شخصا.

يذكر أن المغرب كان قد تسلم أكثر من 61 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.