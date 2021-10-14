تعليم كفر الشيخ: المحافظ وجه بحصر الطلاب غير القادرين على سداد المصروفات

عقد المهندس محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اجتماعًا لمديري العموم بالمديرية ومديري الإدارات التعليمية، بحضور المهندس خالد البربري، وكيل المديرية، والدكتور سلامة الويشي، المدير العام للتعليم العام، والمهندس محمد السبكي، مدير عام التعليم الفني، والمحاسب إبراهيم خضر، مدير عام إدارة الشئون المالية والإدارية؛ لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالعملية التعليمية.

ووجه عبد الله، خلال الاجتماع، بعقد لقاءات دورية مع أولياء الأمور والمعلمين والطلاب، وعقد اجتماع شهري مع ذوي الاحتياجات الخاصة عاملين وطلاب لتذليل العقبات، مع التأكيد على أن يكون لهم موقع الاجتماع بالدور الأرضي، موجهاً بتفعيل الرقابة والمتابعة على المدارس الخاصة، والتعليم العام، وإعادة توزيع المعلمين لسد العجز، والالتزام بالمعايير والضوابط المقررة لاختيار مديرى ووكلاء المدارس والموجهين، وتنفيذ مسابقة أوائل الطلبة في كل المراحل، إضافة إلى بتحميل النسخة الإلكترونية من الكتب المدرسية، وعدم عقد أي امتحانات في الأيام التالية لأعياد الاخوه المسيحيين، والإعلان عن موعد زيارات أولياء الأمور في المدارس في مكان ظاهر.

وأشار إلى عقد بروتوكول مع مديرية الزراعة للتوسع في التشجير داخل وخارج المدارس، والاستعانة بالتعليم الزراعي والمشاتل المنتشرة بها، وتفعيل جميع الأنشطة لجذب الطلاب، وتفعيل دور مجالس الآباء والأمناء والمعلمين، وعقد تدريبات لتنمية روح المواطنة والانتماء والولاء لدى الطلاب، ومحاربة الإرهاب الفكري، ومكافحة التنمر، وتفعيل دور الأخصائي النفسي والأخصائي الاجتماعي، وتفعيل لائحة الانضباط المدرسي، وحظر العقاب البدني، ومكافحة الدروس الخصوصية، والتأكيد على غلق أبواب المدارس عقب الطابور وفي نهاية اليوم الدراسي.

وأكد أنه وجه بحصر حالات الطلاب غير القادرين على سداد المصروفات، وبحث حالتهم واعداد كشوف بها، وتكليف مندوب خاص بكل مدرسة لتجميع الطلبات الخاصة بالمدرسة وعرضها على الإدارة والمديرية إذا لزم الأمر، والانتهاء من التطعيم لجميع العاملين، وتطعيم طلاب المرحلة الثانوية، والتشديد على التباعد الاجتماعي بالفصول والإجراءات الاحترازية، وعدم استخدام أي مقررات غير مقررات الوزارة، ومنع الدعاية لأي كتب ومقررات خارجية، وتشجيع توظيف القنوات التعليمية، والتأكيد على ترشيد الطاقة والمياه والموارد المتوفرة في المنشآت التعليمية، وحظر استخدام الهاتف المحمول نهائيا أثناء اليوم للطلاب والمعلمين، وحظر التدخين بالمدارس والمنشآت التعليمية، وتفعيل مجموعات التقوية والقرار الوزاري 193 لسنة 2020، وحظر جمع أي مبالغ من أولياء الأمور، والالتزام بالكتاب الدوري رقم 32 بتاريخ 12/10/2021 بشأن ضوابط تنظيم العمل داخل المدارس لجميع المراحل للعام الدراسي 2021/2022، ومتابعة تنفيذ الإجراءات الصحية للحفاظ على سلامة الطلاب من الأمراض المعدية.