مدفيديف يودع دورة إنديان ويلز للتنس من ثمن النهائي

أُقصي الروسي دانييل مدفيديف المصنف ثانياً عالمياً وحامل لقب بطولة فلاشينج ميدوز، من ثمن نهائي دورة إنديان ويلز الأمريكية، سابعة دورات الألف نقطة للماسترز لهذا الموسم، بخسارته الأربعاء أمام البلغاري جريجور ديميتروف، فيما تأهل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بصعوبة كبيرة.

وفجّر ديميتروف، المصنف 28 عالمياً، مفاجأة النهار، باقصائه مدفيديف المصنف الأول في الدورة 4-6 و6-4 و6-3 في ساعتين و14 دقيقة.

قال مدفيديف "شعرت بالارهاق خلال الدورة. يمكنني قول ذلك الآن بعد الانتهاء. ظهرت لديّ عدة مشكلات بدنية" دون أن يوضح حجمها.

وكان مدفيديف أبرز المرشحين لخطف اللقب، خصوصاً بعد انجازه اللافت في نيويورك، حيث حرم الصربي نوفاك ديويكوفيتش المصنف الأول عالمياً من جراند سلام تاريخي حققه آخر مرة الأسترالي رود ليفر عام 1969.

من جهته، تخطى تسيتسيباس (23 عاماً)، المصنف ثانياً في الدورة ووصيف بطولة رولان جاروس الأخيرة، الأسترالي أليكس دي مينور قالباً تأخره أمام المصنف 27 عالمياً إلى فوز 6-7 (3-7) و7-6 (7-3) و6-2 في مباراة ماراثونية دامت ساعتين و43 دقيقة.

كما تأهل الألماني ألكسندر زفيريف المصنف ثالثاً على حساب الفرنسي جايل مونفيس الرابع عشر 6-1 و6-3.