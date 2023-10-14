عمرو أديب عن دعوات مقاطعة ماكدونالدز مصر: ما الذي تستفيده القضية الفلسطينية؟

علق الإعلامي عمرو أديب، على دعوات مقاطعة ماكدونالدز مصر، تضامنا مع الشعب الفلسطيني جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال أديب خلال برنامجه «الحكاية» عبر قناة «mbc مصر»، مساء الجمعة، إن ماكدونالدز مصر شركة مصرية يعمل بها مئات المصريين، متسائلا: «إيه اللي هتستفيده القضية الفلسطينية من غلق الشركة وخراب بيوت العاملين.. هو حد فاكر إن لما تقاطع ماكدونالدز مصر هتطلع ماكدونالدز أمريكا وتدعم القضية الفلسطينية».

وأضاف: «بدل ما تقاطع ماكدونالدز مصر، روح اتبرع بالدم أو بالفلوس أو بالبطاطين».

وأشار إلى أن المقاطعة قد تكون لها انعكاسات الاقتصادية، قائلا: «إحنا وضعنا الاقتصادي أضيف من خرم الإبرة .. إحنا هنضيقها على الناس ليه.. إحنا عاوزين الناس تستحمل خاصة إن الأسوأ لسه قادم».

ودعا للتركيز على الهدف المهم في هذه المرحلة، وهو ضرورة وقف قتل الفلسطينيين ووقف المحرقة التي يتعرضه لها، وإرسال المعونات للشعب الفلسطيني.

وسبق أن جرى تدشين حملات واسعة لمقاطعة شركة ماكدونالدز للمأكولات، بسبب إعلان لـ«ماكدونالدز إسرائيل» ظهرت فيه وهي تدعم جيش الاحتلال، عبر تقديم وجبات مجانية لجنوده وضباطه.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، شن عدوان مروع على قطاع غزة بعد تنفيذ كتائب القسام عملية طوفان الأقصى، فيما يقترب عدد الشهداء من نحو 2000 شهيد، في حصيلة غير نهائية.