جزر القمر تفوز على توجو وتتصدر مجموعة مصر فى تصفيات أمم إفريقيا

خطف منتخب جزر القمر فوزًا هامًا على من مضيفه توجو بهدف دون رد في المباراة التي جمعهتما مساء اليوم الخميس، ليعتلي صدارة المجموعة السابعة.

وسقط المنتخب الوطني في فخ التعادل مع كينيا في المباراة التي جرت بينهما مساء الخميس على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وسجل هدف جزر القمر الوحيد فايز سليمان وفشلت جهود المنتخب التوجولي في العودة من جديد للمباراة.

ومن المقرر أن يحل المنتخب المصري ضيفًا على جزر القمر في مباراة الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021 يوم 18 من الشهر الجاري.

وبعد هذه المباراة أصبح رصيد جزر القمر 3 نقاط في المركز الأول ثم مصر في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة وهو نفس رصيد كينيا فيما تقبع توجو في قاع المجموعة بدون رصيد من النقاط