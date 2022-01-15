الإسماعيلي ينتظر رد سيراميكا لشراء محمد حسن نهائيا

تقدم نادي الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي، بعرض رسمي لنظيره سيراميكا كليوباترا، من أجل الحصول على خدمات محمد حسن لاعب وسط الفريق بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وطلب الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني خوان براون، من لجنة التعاقدات التعاقد مع اللاعب، ليكون ضمن تدعيمات الفريق خلال المرحلة الجارية، وذلك لما يمتلكه من قدرات بدنية وفنية عالية، وقدرته على اللعب في أكثر من مركز.

ويسعى الدراويش لتدعيم صفوف الفريق بصفقات مميزة من العيار الثقيل تكون قادرة على تطوير أداء الفريق للأفضل وتسهم بشكل تدريجي في استعادة النتائج الإيجابية ووضع الفريق في مكانته المعروفة بين أندية القمة.

وكان الموسم الماضي شهد تألق اللاعب بشكل لافت ضمن صفوف الدراويش، خلال تجربة الإعارة التي خاضها قبل أن يعود لصفوف فريقه في الموسم الحالي.

ويأمل مسؤولو الإسماعيلي في موافقة إدارة فريق سيراميكا كليوباترا على العرض المالي المقدم لضم اللاعب، وذلك في إطار العلاقات الطيبة والمميزة التي تجمع مسئولي الناديين.

ونجحت لجنة التعاقدات بالإسماعيلي، في ابرام 4 صفقات حتى الآن جميعهم في خط الهجوم، وهم "البوليفي كاراميلو ألجازنزا، الجامبي سايكو كونتيه، الإيفواري جان موريل بوي، والأرجنتينى دييجو فيرناندو".