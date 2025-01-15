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القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية - د ب أ

قالت مصادر لقناة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الأربعاء، إن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار تتم خلال 42 يومَا.

وأوضحت أن «المرحلة الثانية تشمل الإعلان عن استعادة الهدوء المستدام، وتوقف العمليات العسكرية والعدائية بشكل دائم».

ولفتت إلى أن «المرحلة الثانية تشهد تبادل الطرفين لما تبقى من الأسرى والمحتجزين، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة».

وأشارت إلى أن «المرحلة الثالثة من الاتفاق تتم خلال 42 يومًا»، قائلين إنها تشمل تبادل جميع أشلاء رفات الموتى لدى الطرفين بعد الوصول والتعرف عليها.

وذكرت أن المرحلة الثالثة تشهد البدء في تنفيذ خطة إعادة إعمار القطاع لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات، بما يشمل البيوت والمنشآت المدنية والبنية التحتية.

وأضافت أن المرحلة الثالثة تشهد فتح المعابر الحدودية وتسهيل حركة السكان ونقل البضائع.

وأفادت بأن خطة إعمار غزة تتم تحت إشراف عدد من الدول والمنظمات، بما في ذلك مصر وقطر والأمم المتحدة.

وأكدت أن مصر وقطر والولايات المتحدة هي الجهات الضامنة لاتفاقية وقف إطلاق النار في غزة.