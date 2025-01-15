تصدر محكمة الجنايات المستأنفة اليوم حكمها في الإستئناف المقدم من رجل الأعمال مجدى راسخ علي حكم سجنه 10 سنوات في اتهامه بالإخلال ببنود اتفاقية الغاز الطبيعي.

وقررت محكمة الجنايات المستأنفة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية،تأجيل الإستئناف المقدم من رجل الأعمال مجدى راسخ علي حكم سجنه 10 سنوات في اتهامه بالإخلال ببنود اتفاقية الغاز الطبيعي إلى جلسة 15 يناير للحكم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مجدي عبد الباري، قضت بمعاقبة مجدي راسخ والد زوجة علاء مبارك نجل الرئيس الراحل، وحسام رضا جنينة، بصفتهما رئيسا مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس السابقين، بالسجن 10 سنوات، لاتهامهما بالاستيلاء على أكثر من مليار جنيه من أموال مستهلكي الغاز، فيما برأت المحكمة المتهم الثالث محمد فريد.

كانت النيابة العامة قد أحالت كل من محمد مجدي حسين راسخ (هارب)، ومحمد هاني أحمد محمد فريد، وحسام رضا جنينة (هارب) رؤساء مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس السابقين، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالامتناع عن توريد مبلغ يتجاوز المليار جنيه مستحقات الهيئة العامة للبترول قيمة الغاز المحصلة من المستهلكين.

وأسند أمر الإحالة للمتهمين أنهم بصفتهم رؤساء مجلس إدارة شركة ناشيونال جاز والممثلين القانونين لها أخلوا عمدا وآخر متوفي بتنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليهم عقد المقاولة المبرم بين الشركة رئاستهم والهيئة العامة للبترول، والمتمثلة في التزامهم بتحصيل قيمة الغاز المباعة للعملاء والمستهلكين بمحافظة الشرقية وتوريدها للهيئة والمنصوص عليها بالعقد، بأن امتنعوا عمدا عن توريد المبالغ المحصلة لصالح الهيئة خلال الفترة من 2010 حتى 2019 بمبالغ تتجاوز المليار جنيه.

وكشفت التحقيقات من خلال تقرير خبراء الكسب غير المشروع أن المتهمين وآخر متوفي أخلوا بالتزاماتهم الواردة بالعقد المنوه عنه بالبند أولا، بأن امتنعوا عن توريد إجمالي مبلغ وقدره 969669636 جنيه، ومبلغ مقداره 1.725 مليون دولار.