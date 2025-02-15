الهلال الأحمر المصري: إدخال الكرفانات المجهزة إلى غزة الليلة أو صباح الغد

أعلنت الدكتورة أمال إمام، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، أن الهيئة تستعد لإدخال الكرفانات المجهزة «منازل متنقلة» إلى قطاع غزة كوسيلة إيواء جاهزة للأسر المتضررة في القطاع.

وقالت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الساعة السادسة» المذاع عبر شاشة «الحياة» مساء السبت: «هناك اصطفاف كامل يجري الآن، حيث يعمل الهلال الأحمر بالتعاون مع السلطات المصرية على بدء دخول الكرفانات بدءًا من مساء اليوم أو صباح الغد، لتقديم العون للأشقاء في قطاع غزة».

وأشارت إلى أن يوم السبت مخصص لاستقبال المصابين والمرافقين، في حين تبدأ المساعدات الإنسانية في الدخول من الأحد إلى الجمعة من كل أسبوع، لافتة أن مصر تقدم أكبر قدر من المساعدات مقارنة بأي دولة أخرى.

وأضافت أن الفترة الماضية شهدت دخول عدد كبير من الخيام كجزء من جهود الإغاثة؛ لكن حجم الاحتياجات داخل قطاع غزة لا يزال «كبيرًا جدًا»، موضحة أن 27 يوما من الهدنة لا تكفي لتلبية كافة الاحتياجات الإنسانية في القطاع.

وتفقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، الحالة الصحية لعدد من المرضى والمصابين من الأشقاء الفلسطينيين، في معبر رفح البري، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، ووفدًا من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى وفد من الاتحاد الأوروبي.