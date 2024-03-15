نقيب المحامين ينعى المحامي محمود الجريدي ويشكل لجنة لمتابعة التحقيقات في وفاته

أصدر عبدالحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا تقدم خلاله بخالص العزاء إلى أسرة المحامي محمود الجريدي، ببيلا، الذي اغتالته يد البلطجة الآثمة، مؤكدا تواصله مع الجهات الأمنية، وتكليفه لجنة لمتابعة التحقيقات.

وقال علام، في بيان له اليوم: "باسمي واسم مجلس نقابة المحامين المصرية، أنعى الزميل الشهيد محمود الجريدي المحامي ببيلا، الذي اغتالته يد البلطجة الآثمة".

وأضاف:"إننا نتقدم لأسرته وذويه ولعموم المحامين بخالص العزاء، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بالرحمة والغفران، وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان، ونتعهد بملاحقة الجناة، ونجرى كافة الاتصالات ونبذل كل الجهود مع الجهات الأمنية والنيابة العامة، ونتخذ كافة الإجراءات القانونية حتى يقدم الجناة إلى المحاكمة، ويتحقق القصاص العادل لدم الشهيد.

وأشار إلى تكليف ناصر العمري عضو مجلس النقابة العامة، وفراج زعفان نقيب كفر الشيخ، وسامي الغنام وكيل نقابة كفر الشيخ، وخالد غالي عضو مجلس كفر الشيخ عن محكمة بيلا، وطارق المغازي عضو المجلس عن محكمة بلقاس، بمتابعة الموقف والتحقيقات لحظة بلحظة، وإبلاغنا فورًا بكافة المستجدات.

وكان المحامي محمود محمد أحمد الجريدي (39 سنة)، لقي مصرعه على يد بلطجية خلال أداء عمله في مدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية.

وأكد فراج زعفان نقيب المحامين في كفر الشيخ، اليوم، أن النقابة الفرعية بكفر الشيخ أرسلت وفدا من المحامين لمتابعة سير التحقيقات الخاصة بالحادث.

وقال زعفان، خلال تصريحات صحفية لـ "الشروق"، إن نقيب عام المحامين تواصل معه اليوم لمعرفة تفاصيل الحادث ومتابعة القضية أولا بأول، مؤكدا له اهتمام النقابة بالحادث ومتابعة وجلب حقول الزميل المقتول.