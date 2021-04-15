 تامر حسني يقدم 9 أغاني لمسلسل نسل الأغراب - بوابة الشروق
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تامر حسني يقدم 9 أغاني لمسلسل نسل الأغراب

سامي ميشيل
نشر في: الخميس 15 أبريل 2021 - 1:25 م | آخر تحديث: الخميس 15 أبريل 2021 - 1:25 م

يقدم الفنان تامر حسني العديد من الأغاني جديدة في مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا، وأمير كرارة.

 

ويصل عدد هذه الأغاني إلى 9، ومقسمين كالتالي: 3 أغنيات من كلمات الشاعر هيثم نبيل، و2 من كلمات الشاعرة سارة سعيد، و3 من كلمات الشاعر كريم سامى، وأغنية من كلمات مشتركة بين هيثم نبيل وكريم سامى وتوزيع محمد العشى.

 

وأسماء هذه الأغاني هي: "نسل الأغراب، ونفس المكان، ومتكابرش، ويادى الترحال، وصوت الحق، والحيرة، وكيف الديابة، وفرعون، ويا ولدى".

 

مسلسل "نسل الأغراب" سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي، وبطولة كل من أحمد السقا وأمير كرارة، وأحمد مالك، منة فضالي، أحمد داش، مي عمر، نجلاء بدر، سلوى عثمان، عماد زيادة، هدير عبدالناصر، فردوس عبدالحميد، أسماء أبواليزيد، إدوارد، محمد جمعة، ومحمد مهران.

 


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