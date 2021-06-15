قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه متوقع الإنتاج التجريبي لأول 100 سيارة كهربائية في يوليو عام 2022، موضحًا أنه من المخطط إنتاج 25 ألف سيارة خلال الوردية الواحدة خلال العام الواحدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الاثنين، أن مكونات السيارة الكهربائية قليلة، إلا أنها معقدة فيما يتعلق بالهندسة الخاصة بها وعلاقة القوة المحركة بالماتور الكهربي، مشيرًا إلى إنتاج 500 ألف سيارة على مستوى العالم من النوع الذي تعاقدت عليه مصر مع الصين.

وذكر أن السيارة الكهربائية هي موديل واحد بـ3 درجات، لافتًا إلى السيارة الأرخص والتي تسير مايقرب من 52 كيلومترًا في الشحنة الواحدة، والأعلى تسير لما يقرب من 400 كيلومتر، والثالثة تسير نحو 500 كيلومتر في الشحنة الواحدة.

وأشار إلى استهداف الدولة إنشاء 3 آلاف محطة شحن تتسع لـ6 آلاف سيارة كهربائية بنفس التوقيت في 18 شهرًا، عن طريق شركة حكومية، وبمشاركة القطاع الخاص بنسبة أقلية، منوهًا بأن أماكن تواجد المحطات ستكون على الطرق وفي ساحات مخصصة لذلك، فضلًا عن تواجد أخرى بمحطات البنزين والتي ستكون أغلبها من الشحن فائق السرعة.

وأوضح أنه هناك قرارًا سيناقش في مجلس الوزراء لاعتماده وهو الخاص بتحديد التعريفة للشحن والتي ستبلغ 169 قرشًا للكيلو وات/ ساعة في الشحن متوسط السرعة، ونهو ما يساوي الطاقة في لتر البنزين.

ولفت إلى عقد شراكة مع القطاع الخاص لإنشاء محطات صيانة، مضيفًا أنه تم اختيار فئة متوسطة في الأسعار للسيارات الكهربائية والتي يتراوح ثمنها من 300 إلى 400 ألف جنيه.

