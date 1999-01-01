وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة في الساعة (1754) بالتوقيت المحلي (1454 بتوقيت جرينتش) في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية تدوم يومين، في آخر محطات جولة الرئيس الأمريكي الشرق أوسطية الأولى منذ انتخابه في هذا المنصب.



وكان في مقدمة مستقبليه أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ليصطحبه في موكب رسمي إلى قصر السلام حيث من المقرر أن يستقبله العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وكبار أعضاء الحكومة السعودية لإجراء مراسيم استقبال رسمية.



وتنص المراسم الملكية السعودية أن يكون أمير المنطقة أو نائبه في استقبال الزائر الضيف على مستوى القادة إذا كانت زيارة الأخير بناء على رغبته أما إذا جاءت تلبية لدعوة من الملك أو ولي العهد فيكون الداعي في استقبال الضيف.



فمن هو الأمير خالد الفيصل؟ تعرف عليه أكثر في السطور التالية..



الأمير خالد بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود من مواليد مدينة مكة المكرمة بتاريخ 15 محرم 1359هـ الموافق 24 فبراير 1940م، أمير منطقة مكة المكرمة، ومستشار الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ورئيس اللجنة المركزية للحج. الابن الثالث من أبناء الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الثالث، ووالدته هي الأميرة هيا بنت تركي بن عبد العزيز بن عبد الله بن تركي بن عبد الله آل سعود، ومتزوج من الأميرة العنود بنت عبدالله بن محمد آل سعود. عمل في رعاية الشباب بوزارة الشؤون الاجتماعية، وإليه تعزى فكرة إقامة بطولة كأس الخليج لكرة القدم.



درس القرآن الكريم والسنتين الأولى والثانية الابتدائية في الأحساء، ثم التحق بالمدرسة النموذجية التي افتتحها والده الملك فيصل في الطائف، وأكمل فيها دراسته الثانوية. حصل على دبلوم الثانوية الأمريكية من مدارس برن ستون في عام 1961م، ثم التحق بجامعة أوكسفورد البريطانية لدراسة العلوم السياسية والاقتصادية في عام 1962م وأنهى دراسته فيها بعد أربعة أعوام. وهو فنان تشكيلي مميز وشاعر، ويلقب شعريًا بدايم السيف.



عين أميراً لمنطقة عسير عام 1971، وفي 16 مايو 2007 عين أميراً على منطقة مكة المكرمة، التي تشمل أيضاً مدينة جدة ومدينة الطائف. وهو عضو في هيئة البيعة السعودية عن والده الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود.



الأمير خالد الفيصل أنه شاعر وأديب وفنان، ويعد من رموز الشعر النبطي بالمملكة العربية السعودية. أصدر عدداً من الدواوين الشعرية منها (حرف ولون) وأقام عدداً من الأمسيات الشعرية في مدن عربية وعالمية، كما أقام معارض فنية من أهمها المعرض المشترك الذي أقامه مع الأمير تشارلز ولي العهد البريطاني ضمن مبادرة عرفت بمبادرة (رسم ورعاية) انطلقت عام 1999.