تحويلات مرورية بموقع انهيار العقار بالقاهرة

قامت الادارة العامة للمرور القاهرة باشوف اللواءعمرو البيلي مدير مرور القاهرة بنشر الخدمات المرورية بمحيط موقع انهيار العقار رقم ٥٠ بشارع قصر النيل.

وتم عمل تحويلات مرورية حتى تنتهى قوات الحماية المدنية من عملية الانقاذ التحويلات المرورية بعد اغلاق شارع قصر النيل على النحو التالى القادم من ميدان التحرير ومتجه لنفق الازهر سلوك شارع رمسيس ومنه الى شارع عبدالخالق ثروت ثم نفق الازهر او المتجه للشرق القاهرة سلوك مطلع اكتوبر من الشهيد عبد المنعم رياض.

كما تم وضع العلامات الإرشادية امام قائدي السيارات لتصفية ايه كثافات مرورية متوقعة.