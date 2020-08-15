 تحويلات مرورية بموقع انهيار العقار بالقاهرة - بوابة الشروق
السبت 15 أغسطس 2020 2:30 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

تحويلات مرورية بموقع انهيار العقار بالقاهرة

مصطفى أمير
نشر في: السبت 15 أغسطس 2020 - 2:15 م | آخر تحديث: السبت 15 أغسطس 2020 - 2:15 م

قامت الادارة العامة للمرور القاهرة باشوف اللواءعمرو البيلي مدير مرور القاهرة بنشر الخدمات المرورية بمحيط موقع انهيار العقار رقم ٥٠ بشارع قصر النيل.

 

وتم عمل تحويلات مرورية حتى تنتهى قوات الحماية المدنية من عملية الانقاذ التحويلات المرورية بعد اغلاق شارع قصر النيل على النحو التالى القادم من ميدان التحرير ومتجه لنفق الازهر سلوك شارع رمسيس ومنه الى شارع عبدالخالق ثروت ثم نفق الازهر او المتجه للشرق القاهرة سلوك مطلع اكتوبر من الشهيد عبد المنعم رياض.

 

كما تم وضع العلامات الإرشادية امام قائدي السيارات لتصفية ايه كثافات مرورية متوقعة.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك