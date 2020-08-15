قال شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن لفظ الخوارج الذي كثر إطلاقه على الإخوان، هو مصطلح قديم منذ أيام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عندما خرجت عليه مجموعة ترى رؤية معينة وهي الحكم لله ورفعوا المصاحف على أسنة الرماح وحدث التحكيم بينهم .

وتابع خلال لقائه لبرنامج «نظرة» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الجمعة، أن كل من يتبنى مثل الأفكار التي كانت عند هؤلاء ويتخذ الدين وسيلة للوصول لأغراض سياسية فينطبق عليهم خوارج العصر لأنهم لم يختلفوا عن الخوارج في عهد سيدنا علي.

وأكد أن النبي أخبر عن وجود الجماعات الإرهابية الخارجة في آخر الزمان وقال عنهم «يَأْتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ حُدَثَاءُ الأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الأَحْلاَمِ، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ، يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، لاَ يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فطوبى لمن قتلهم وقتلوه».

وأشار الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إلى أن هذه الوصائف تنطبق على التنظيمات التي خرجت من رحم الإخوان.

وتابع أن هناك وطن في الإسلام ويوجد حب لهذا الوطن، ولا يوجد فصل بين الإيمان وعشق البلد والدفاع عنه، وأن حب الأوطان من الإيمان ولا يتعارض مع التدين .