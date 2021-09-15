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القضاء المكسيكي يصدر حكماً بالسجن 28 عامًا ضد أحد أشهر مهربي المخدرات

الشرطة المكسيكية
الشرطة المكسيكية
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 15 سبتمبر 2021 - 5:19 ص | آخر تحديث: الأربعاء 15 سبتمبر 2021 - 5:19 ص

أصدر القضاء المكسيكي حكماً بالسجن 28 عامًا على واحد من أشهر مهربي المخدرات في البلاد وهو "فيسنتى كاريلو فوينتيس" وذلك بتهمة الجريمة المنظمة وغسيل الأموال.
وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن فوينتيس يُعد زعيمًا لعصابة للمخدرات في مدينة خواريز بولاية تشيهواهوا شمال غربي المكسيك.
وفوينتيس، 58 عاماً، هو شقيق تاجر المخدرات الشهير في المكسيك "أمادو كاريلو فوينتيس" الذي توفي في جراحة تجميلية فاشلة في عام 1997.
وتولى فوينتيس إدارة الكارتل في ذلك العام، وكان قد اعتقل في عام 2014.

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