برشلونة يكشف طبيعة الإصابة التي تعرض لها ثنائي الفريق أمام بايرن ميونخ

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أصدر نادي برشلونة الإسباني بيانًا رسميًا، اليوم الأربعاء، عن الإصابات التي لحقت بثنائي الفريق بيدري وجوردي ألبا، خلال الخسارة بثلاثية نظيفة أمام بايرن ميونخ في أولى مباريات الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وأوضح برشلونة في بيانه الذي نشره عبر موقعه الرسمي:" تعرض بيدري لإصابة عضلية، في الفخذ الأيسر، وعودته تعتمد على مدى استجابته للعلاج".

وأضاف:" خضع جوردي ألبا لفحوصات طبية، صباح اليوم الأربعاء، وتبين إصابته في العضلة ذات الرأسين في الفخذ الأيمن، وعودته تعتمد على مدى استجابته للعلاج".

وغادر ألبا المباراة في الدقيقة 74 خلال مواجهة بايرن ميونخ، وشارك بدلا منه الشاب أليخاندرو بالدي الذي ظهر لأول مرة بقميص البلوجرانا.

وكان بيدري قد شارك في المباراة بأكملها أمام بايرن ميونخ، دون أن تظهر عليه أي ملامح للإصابة.

وبهذا ينضم بيدري وألبا لقائمة المصابين بالفريق والتي تضم أيضا كلا من المهاجمين أنسو فاتي، عثمان ديمبيلي، سرجيو أجويرو ومارتين برايثويت.