حصل الممثل توم بيلفري على جائزة أفضل ممثل مساعد في مسلسل درامي، عن دوره بمسلسل "المهمة - Task"، وذلك بحفل توزيع جوائز الإيمي في نسختها الـ78.

وترشح للجائزة كلا من جيران هاول، وشون هاتوسي، وباتريك بول عن أدوارهم في "بيت - The Pitt"، وكارلوس مانويل فيسجا عن "بلوريبوس - Pluribus"، وجاك لودن عن "خيول بطيئة - Slow Horses"، وبيلي كرودوب عن "البرنامج الصباحي - The Morning Show".

وانطلقت فعاليات النسخة الـ78 من حفل توزيع جوائز الإيمي، التي تنظمها أكاديمية الفنون والعلوم التلفزيونية الأمريكية، والتي تُعد من أهم الجوائز المخصصة للأعمال التلفزيونية في الولايات المتحدة، ويقام الحفل على مسرح "بيكوك" بمدينة لوس أنجلوس، وتتولى الفنانة ماريسكا هارجيتاي، تقديم الحفل هذا العام للمرة الأولى، لتصبح أول امرأة تتولى تقديم الحفل، بعد هيمنة من الفنانين الرجال على تقديم الحفل، لـ13 عاما متصلة منذ عام 2012 وحتى 2025.

ويتصدر ترشيحات الإيمي لهذا العام "بيت - The Pitt" والذي نال 25 ترشيحا، ويلاحقه مسلسل "المأجورون - Hacks" بـ24 ترشيحا، ويليهم مسلسل "خليج الأرامل - Widow’s Bay" بـ19 ترشيحا، ثم مسلسل "بلوريبوس - Pluribus" بـ18 ترشيحا.