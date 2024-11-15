فلسطين تستنكر هدم الاحتلال مقر جمعية البستان في القدس

استنكرت وزارة الثقافة الفلسطينية، هدم جرافات الاحتلال الإسرائيلي، مقر جمعية البستان في بلدة سلوان في القدس المحتلة.

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها، مساء اليوم الخميس، إن الجمعية التي تأسست عام 2004 تعد حاضنة مجتمعية لأهالي الحي والبلدة، وتحديدا فئة الشباب والأطفال، إذ تقدم لهم نشاطات ثقافية وتربوية وترفيهية لتعزيز صمودهم في حيّهم.

وأضافت أن ممارسات الاحتلال العنجهية بحق المؤسسات الثقافية والمجتمعية في فلسطين، وعلى وجه التحديد في القدس، هو استهداف للهوية الفلسطينية، ومحاولة طمسها، والقضاء على المؤسسات الثقافية والمجتمعية فيها.

ودعت في بيانها، المؤسسات الدولية بضرورة التحرك العاجل والفوري لوقف هذه الاعتداءات والممارسات التي تمس الثقافة الفلسطينية والعاملين فيها، مؤكدة ضرورة حماية هذه المؤسسات لأهميتها في تعزيز صمود المواطنين في القدس.

وشددت على دعمها للمؤسسات الثقافية، وخاصة في المدينة المقدسة، والتزامها بإبراز معاناة المواطن المقدسي، وما يواجهه من محاولات التهجير القسري