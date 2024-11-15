القبض على عنصرين إجراميين تخصصا في ترويج الشابو بأسوان

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تمكنت وحدة قسم ثانٍ أسوان من القبض على عنصرين إجراميين تخصصا في ترويج الشابو بمنطقة خور عزبة الفرن بمدينة أسوان.

كانت معلومات قد وردت إلى المقدم جلال منصور، رئيس المباحث، ومعاونه الرائد محمود هنيدي، بشأن تواجد العنصرين الإجراميين في منطقة خور عزبة الفرن بمحيط المدينة.

تم إعداد قوة من مباحث المركز، وتم القبض على العنصرين الإجراميين بعد تبادل إطلاق النار. وبتفتيشهما، عُثر على بندقية آلية وكمية من الشابو وميزان.

وبالفحص، تبين أن العنصرين تخصصا في ترويج الشابو والحشيش. تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين، وجارٍ تحرير المحضر اللازم.