سليمان: حصلنا من النصر على أكبر عائد لمباراة ودية في تاريخ مصر

أكد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على حصول الفارس الأبيض على أكبر عائد مادي من مشاركة في مباراة اعتزال في تاريخ الكرة المصرية.

قال أحمد سليمان في تصريحات «تلفزيونية»:" لن أفصح عن المبلغ الذي حصل عليه الزمالك في مباراة اعتزال خالد حسين، لكن المشاركة في مباراة النصر الليبي منحتنا أعلى عائد مادي لمباراة ودية في تاريخ الأندية المصرية".

أضاف سليمان:" تم استقبالنا في ليبيا بشكل رائع وهذا يدل على أن الزمالك أكبر شعبية لأي فريق مصري في الدول العربية".

ويحل الزمالك ضيفاً على نادي النصر الليبي، في الثامنة والنصف من مساء اليوم الجمعة، على ملعب شهداء بنينا في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية.